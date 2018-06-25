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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан подготовил Национальный план по защите детей

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Национальный план действий по реализации прав детей в стране на 2018-2022 годы, сообщает 22 июня пресс-служба главы государства.

Министерству юстиции, Министерству иностранных дел, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Министерству образования, Министерству труда и социальной защиты населения, другим соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам, органам местной исполнительной власти и общественным объединениям Туркменистана предписано обеспечить реализацию мер, предусмотренных в вышеуказанном Плане.

В соответствии с документом координирование успешной реализации мер, предусмотренных в вышеуказанном Плане, и выполнение международных обязательств в области прав человека возложено на Межведомственную комиссию по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

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