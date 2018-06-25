Случаев преднамеренных поджогов в Таджикистане не зафиксировано, - генерал Назарзода

CA-NEWS (TJ) - В министерстве внутренних дел Таджикистана отрицают, что последние пожары в столице могли произойти в результате поджогов и расправы со стороны конкурентов, сообщает Радио Озоди.

За последние несколько недель в городе Душанбе произошло пять крупных пожаров. Последний пожар случился во второй половине дня 24 июня - загорелась шашлычная «Рохат», расположенная напротив столичного текстилькомбината. По информации городских властей, при пожаре люди не пострадали.

Генерал Шариф Назарзода, глава УМВД РТ по городу Душанбе сказал, что до сих пор случаев преднамеренных поджогов в столице не зафиксировано. «Информация о поджогах – не соответствует действительности. Все пожары произошли из-за халатности владельцев и несоблюдения ими правил пожарной безопасности. Еще раз повторяю: случаев преднамеренных поджогов нами не зафиксировано», - подтвердил глава столичной милиции.

По его словам, в этом году в столице произошло меньше пожаров, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В июне в Душанбе были зарегистрированы пожары на рынке «Султони Кабир», турецком кафе «Мерве», швейный цех «Суман. На прошлой неделе вспыхнул торговый комплекс в районе «Водонасосной», принадлежащий иранскому бизнесмену.

По данным МВД, все пожары возникли в результате коротких замыканий в электрических проводах.