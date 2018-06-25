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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эрдоган назвал выборы в Турции победой демократии
Предыстория: ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

CA-NEWS (CA) - На выборах президента и парламента Турции 24 июня победила демократия и воля нации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к избирателям в Анкаре, сообщает агентство Anadolu.

К своим сторонникам он обратился с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития, также набравшей большинство голосов. Эрдоган заявил, что победителями стали все граждане 81-миллионной Турции.

Президент Турции отметил, что на выборах 24 июня избиратели высказались за демократию, свободу и права человека, а также продолжение процесса реформ.

Отдельную благодарность он выразил ультраправой Партии националистического движения, оказавшей ему поддержку наравне с возглавляемой Эрдоганом Партией справедливости и развития. Эрдоган подчеркнул, что намерен продолжить борьбу с террористами, спреди которых он упомянул Рабочую партию Курдистана и оппозиционное движение FETO, возглавляемое проповедником Фетхуллахом Гюленом.

В Турции 24 июня прошли президентские и парламентские выборы. По итогам предварительного подсчета голосов действующий лидер страны Реджеп Эрдоган набирает чуть более 52% голосов, его основной соперник - представитель республиканской народной партии Мухаррем Индже - 31%.

Правящая Партия справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган, по предварительным данным набрала 42,49%. Тем самым она ухудшила свой результат по сравнению с выборами в 2015 году, когда она получила 49,5% голосов. Вместе с тем, в сумме коалиция «Альянс народа», куда вместе с ПСР вошли националисты из ПНД, получила 53,62% голосов.

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