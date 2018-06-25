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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде до конца года остановят все строительные работы
Предыстория: В Самарканде сносят «имперские» здания, внесенные в список ЮНЕСКО

CA-NEWS (UZ) - Глава Самарканда Фуркат Рахимов поручил остановить все строительные работы в городе. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу руководства города, генплан будет разработан минимум до 2035 года.

Глава Самарканда Фуркат Рахимов отметил, что в последнее время в СМИ публикуются критические материалы по поводу строительных работ, которые наносят непоправимый ущерб историческому культурному наследию. Фуркат Рахимов признал, что городу требуется новый генеральный план, чтобы избежать негативных последствий строительных работ и сохранить исторические памятники, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

В минувшую субботу Самарканд посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, который изучил места в исторической части города, где велись строительные работы. Он поручил обеспечить соблюдение законодательства и международных документов в ходе любых строительных и благоустроительных работ.

Напомним, что 18 июня сообщалось о том, что строительные работы в исторической части Самарканда наносят ущерб находящимся под охраной историческим памятникам, а также о сносе некоторых исторических зданий. 19 июня строительные работы были приостановлены.

Как сообщил блогер из Узбекистана Мурод Сарсенов, строительство здания, начатое компанией Max Real Stroy Invest, нарушает ратифицированную Узбекистаном 22 декабря 1995 года конвенцию «Об охране всемирного культурного и природного наследия».

Как сказал заместитель главы Самаркандской области Батыр Абдуллаев, «чиновники вынесли для себя правильный вывод после возражений журналистов». Ранее узбекистанские историки подвергли критике снос четырех мечетей в Самарканде, построенных в XIX веке.


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