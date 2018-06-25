В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу
- Азия и мир, происшествия
- 14:16, 25 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - В Китае в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей, в результате произошедшего один человек погиб и более десяти пострадали, сообщает издание South China Morning Post.
Правоохранительные органы пытались остановить 45-летнего жителя провинции Хэйлунцзян. После этого полицейские приняли решение застрелить водителя.
Мотивы злоумышленника сейчас устанавливаются.