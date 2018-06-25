В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу

CA-NEWS (CA) - В Китае в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей, в результате произошедшего один человек погиб и более десяти пострадали, сообщает издание South China Morning Post.

Правоохранительные органы пытались остановить 45-летнего жителя провинции Хэйлунцзян. После этого полицейские приняли решение застрелить водителя.

Мотивы злоумышленника сейчас устанавливаются.