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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу

CA-NEWS (CA) - В Китае в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей, в результате произошедшего один человек погиб и более десяти пострадали, сообщает издание South China Morning Post.

Правоохранительные органы пытались остановить 45-летнего жителя провинции Хэйлунцзян. После этого полицейские приняли решение застрелить водителя.

Мотивы злоумышленника сейчас устанавливаются.

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