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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана принял главу японской компании Kawasaki, которая строит бензиновый завод

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» по энергетической системе и заводским разработкам Тацуя Ватанабэ, сообщает 22 июня пресс-служба туркменского лидера.

Бердымухамедов с удовлетворением констатировал продуктивный характер взаимодействия, установившегося между Туркменистаном и крупнейшими японскими компаниями, отметив, что сегодня эти традиционные деловые контакты выходят на качественно новый уровень, успешно развиваясь по широкому спектру направлений.

В данном контексте состоялся обмен мнениями о перспективах партнёрства с учётом реализуемых в Туркменистане масштабных преобразовательных программ, нацеленных на модернизацию и диверсификацию национальной экономики, создание многопрофильного индустриального комплекса, внедрение передовых технологий во всех сферах и отраслях, расширение спектра импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции.

В рамках встречи руководитель ведущей японской корпорации проинформировал главу Туркменистана о ходе реализации крупного инвестиционного проекта – строительства в Ахалском велаяте завода по производству бензина из природного газа. Как было подчёркнуто, данный проект, осуществляемый при участии турецкой компании «Rönesans Holding», – первый в мировой практике.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Такахико Кацумата.

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