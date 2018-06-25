Жизнь в Центральной Азии: Какую опасность представляет Сарезское озеро в Таджикистане, которому 107 лет

CA-NEWS (TJ) - Представители ООН в ходе своего пребывания в Таджикистане в конце июня посетили одно из красивейших водоемов планеты — Сарезское озеро, где им рассказали о том, как образовалось озеро, о его геофизических данных, а также о мерах, принимаемых правительством страны по предупреждению его возможного прорыва. CA-News вспоминает опасности, которое таит в себе водоем, которому исполнилось 107 лет.

Сарезское расположено в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Длина озера — около 70 километров, максимальная глубина — около 500 метров, уровень воды — около 3255 метров над уровнем моря, объем воды — более 17 квадратных километров. Озеро, относящееся к завальным озерам, возникло в результате 9-балльного землетрясения в марте 1911 года, перекрывшего русло реки Бартанг.

Озеро представляет опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, так как в случае прорыва огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря.

Сарезское озеро оставалось непроточным три года. В 1914 году сквозь Усойский завал пробились родники, вымывшие в нем пустоты. Естественная фильтрация выровняла уровень притока и оттока воды, но поколебала устойчивость природной плотины. Поэтому и само озеро, и прилегающие к нему территории больше века назад объявили закрытыми. Сарез и по сей день труднодоступен. Туристам, желающим полюбоваться красотами «дремлющего дракона», придется запастись спецпропуском.

Каменная плотина, перекрывшая реку Мургаб, получила название Усойского завала по наименованию погребенного под ней кишлака Усой, где погибли 57 жителей. В этом же районе в других кишлаках погибло еще 180 человек. Разрушения и жертвы были во всех ближайших крупных населенных пунктах таджикского Памира; на территории Афганистана - в Кабуле, Ханабаде, Файзабаде - было разрушено около 400 жилых построек, погибли и получили ранения более 700 человек.

Ученые, которые опасаются прорыва Сареза, называют два основных варианта развития событий – плотина озера, подточенная влагой, может обрушиться, или вода из Сареза хлынет через край из-за схода оползней: один был обнаружен на правом берегу водоема геологами в 1967 году, второй – на левом берегу в 1975 году.

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По расчетам Института механики МГУ, при разрушении Усойского завала с высоты более трех километров по долинам рек Бартанг, Пяндж, Амударья и Каракумского канала ринется мощнейший селевой поток, сметающий все на своем пути. В горах высота сокрушительной волны будет достигать 150 метров, на равнинах понизится до 15 метров, но разольется на 25 километров вширь. Скорость - до 100 километров в час.

В зону бедствия попадут Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. На потенциально опасных территориях проживает около шести миллионов человек. Геофизик Леонид Папырин считает, что в такой катастрофе погибнет порядка 600 тысяч человек. Существует гипотеза, что в случае прорыва Сареза огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря.

Еще более пессимистичную картину представил инженер-гидротехник Андрей Захватов, руководивший работами по математическому моделированию последствий сарезской катастрофы. Полученные в 1987 году результаты были засекречены и обнародованы лишь 14 лет спустя. Согласно расчетам, кроме четырех уже названных азиатских стран, в зону поражения попадет и Казахстан.

Помимо прочего, водная стихия поглотит кладбища, скотомогильники и оставшиеся от войн в Афганистане и Таджикистане минные поля. Счет жертвам пойдет на сотни тысяч. На север, в Казахстан, Россию и далее в Европу потянутся миллионы беженцев, готовых на все ради пропитания и чистой воды. Это спровоцирует ухудшение криминогенной обстановки во многих странах. «Катастрофа на Памире и в долине Пянджа будет ужасна. По сравнению с ней цунами в Юго-Восточной Азии 2004 года и Японии в 2011 году покажутся детскими утренниками», — сказал Захватов на заседании круглого стола, посвященного проблеме Сареза.

Каждый день уровень воды в Сарезе поднимается на 25 см, но, к счастью, это проточный водоем. В 1914 году сквозь Усойский завал пробились родники, вымывшие в нем пустоты, так естественная фильтрация выровняла уровень притока и оттока воды.

На самой дамбе расставлены датчики. Непрерывно дежурящие операторы контролируют отметки воды и другие параметры в точках наблюдения. При резких изменениях водного уровня они должны немедленно объявить тревогу. Жителей окрестных селений проинструктировали - они обязаны эвакуироваться на островки безопасности, где для них подготовлены медикаменты, провизия, одеяла, палатки, матрасы.