В Таджикистане отложен капитальный ремонт 55-километрового участка автодороги Душанбе-Худжанд

CA-NEWS (TJ) - Руководство филиала компании Innovаtive Rod Solutions (IRS) в Таджикистане, решило перенести сроки капитального ремонта 55 километров участка автодороги Душанбе-Худжанд-Чанак, сообщает пресс-служба компании.

Ранее филиал компании IRS сообщил, что в текущем году компания капитально отремонтирует 117 километров указанной автодороги.

По сообщению пресс-службы компании, по итогам заседания, прошедшего под председательством премьер-министра, в планы капитального ремонта 117 км автодороги Душанбе-Худжанд внесены корректировки.

Таким образом, капитальный ремонт в текущем сезоне не будет проведен на участке с 61 по 106 километр автодороги, или на расстоянии 55 километров. Это связано с необходимостью регулярного обеспечения движения грузового автотранспорта, доставляющего уголь на ТЭЦ «Душанбе-1» и «Душанбе-2» для складирования угля с целью стабильной работы указаны ТЭЦ в зимний период.

Начало капитального ремонта на указанном отрезке дороги (с 61 по 106 км) привело бы к перебоям в график доставки угля на столичные ТЭЦ, которые должны бесперебойно работать в зимний период.