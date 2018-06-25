РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане отложен капитальный ремонт 55-километрового участка автодороги Душанбе-Худжанд

CA-NEWS (TJ) - Руководство филиала компании Innovаtive Rod Solutions (IRS) в Таджикистане, решило перенести сроки капитального ремонта 55 километров участка автодороги Душанбе-Худжанд-Чанак, сообщает пресс-служба компании.

Ранее филиал компании IRS сообщил, что в текущем году компания капитально отремонтирует 117 километров указанной автодороги.

По сообщению пресс-службы компании, по итогам заседания, прошедшего под председательством премьер-министра, в планы капитального ремонта 117 км автодороги Душанбе-Худжанд внесены корректировки.

Таким образом, капитальный ремонт в текущем сезоне не будет проведен на участке с 61 по 106 километр автодороги, или на расстоянии 55 километров. Это связано с необходимостью регулярного обеспечения движения грузового автотранспорта, доставляющего уголь на ТЭЦ «Душанбе-1» и «Душанбе-2» для складирования угля с целью стабильной работы указаны ТЭЦ в зимний период.

Начало капитального ремонта на указанном отрезке дороги (с 61 по 106 км) привело бы к перебоям в график доставки угля на столичные ТЭЦ, которые должны бесперебойно работать в зимний период.

print
  • В премьера Эфиопии кинули гранату, 1 человек погиб, более 150 пострадали
  • Страны ОПЕК увеличат объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
  • В Киеве владелец ресторана расстрелял посетителей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×