Сагинтаев посетил Акмолинскую область

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил Акмолинскую область с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, он посетил индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», на примере которого ознакомился с ходом реализации в регионе госпрограммы индустриально-инновационного развития, а также внедрением цифровых технологий и элементов Индустрии 4.0 на предприятиях области.

По данным акимата, объем промышленного производства в Акмолинской области за январь-май составил 244,8 млрд тенге, индекс объема продукии — 102,8% к соответствующему периоду 2017 года. За восемь лет реализовано 79 инвестпроектов, создано 7,9 тыс. рабочих мест. В 2018 году запланированы шесть проектов на сумму 53,4 млрд тенге, с созданием 1330 новых постоянных рабочих мест. Кроме того, продолжается работа по четырем проектам со сроками ввода в эксплуатацию после 2018 года на сумму 473,5 млрд тенге, с созданием 3 тыс. новых рабочих мест.

На сегодняшний день порядка 20 крупных компаний в сфере металлургии, машиностроения, химической и пищевой промышленности, стройиндустрии внедряют новейшие цифровые технологии, позволяющие увеличить производительную мощность и оптимизировать рабочие процессы.

В ходе посещения цеха премьер ознакомился с технологическим процессом сборки сельхозтехники. Директор ТОО О.Балыбин сообщил, что завод в 2017 году выпустил 507 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 698 млн тенге; за три месяца 2018 года. - 208 ед. техники на 265 млн тенге.

После Б.Сагинтаев посетил городскую поликлинику №1, где ознакомился с новыми цифровыми технологиями, и провел встречу с работниками системы здравоохранения региона.