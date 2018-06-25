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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госсекретарь МИД Монголии провел встречу с советником международного института по устойчивому развитию

CA-NEWS (MNG) - 22 июня госсекретарь министерства иностранных дел Дамдинсурэнгийн Даваасурэн принял старшего советника международного института по устойчивому развитию (IISD) Говарда Манна, сообщает Montsame.

В ходе встречи Даваасурен выразил благодарность за сотрудничество в области улучшения правовой среды для инвестиций, в частности, за разработку проекта типового межправительственного соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также за успешную организацию обучения «Инвестиционное право», прошедшего в Улан-Баторе с 19 по 21 июня.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам инвестиционного климата в Монголии и возможностям обеспечения устойчивого экономического развития путем комплексного развития правовой среды для инвестиций, и договорились работать в этом направлении.

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