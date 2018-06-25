Школьники из Казахстана заняли 3 место на международной олимпиаде по математике

CA-NEWS (KZ) - Школьники из Казахстана заняли 3 место на международной олимпиаде по математике.

По данным акимата Астаны, 22 Балканская математическая олимпиада среди юниоров прошла на острове Родос (Греция) с 18 по 24 июня. Организатором интеллектуальных соревнований, в которых приняли участие 132 ученика из 15 стран Балканского региона и 7 стран-гостей, выступил Союз математиков Болгарии.

На заседании жюри представило 17 задач, из которых методом голосования отобрали четыре задачи. Каждая задача оценивалась в 10 баллов. Первая задача была по теории чисел, вторая задача – по алгебре, третья – по геометрии и последняя – по комбинаторике.

По итогам олимпиады сборная Казахстана заняла 3 место среди команд 22 стран. Среди стран-гостей казахстанцы стали первыми. Первое место заняла сборная Румынии, второе – Сербии.