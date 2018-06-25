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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Часть территории рощи Баума в Алматы захвачена горожанами

CA-NEWS (KZ) - В Алматы началось благоустройство Рощи Баума, переданной в коммунальную собственность города.

По данным акимата, площадь рощи составляет 139,5 га, где насчитывается более 100 тыс. зеленых насаждений.

В целях обеспечения общественной безопасности по периметру парковой зоны установлены четыре круглосуточных поста полиции. Рассматривается возможность введения конного патрулирования территории. Установлены навигационные таблички в эко стиле и 20 скамеек, выполненных из ранее поваленных деревьев.

В ходе проведенного мониторинга выявлены факты самозахвата земель рощи площадью 2,5 га частными лицами и владельцами автосалона для организации стоянки. Глава мегаполиса Бауыржан Байбек поручил в соответствии с законодательством вернуть захваченные земли рощи и провести их озеленение.

«Необходимо создать комфортные условия для досуга горожан без капитальных затрат и минимальным воздействием на экологию. Основной упор должен быть сделан на сохранение и расширение зеленых насаждений с привлечением ученых, которые с учетом специфики климатического и почвенного зонирования будут обеспечивать качественный уход за деревьями. Для освещения аллей надо использовать возобновляемые источники энергии, поскольку данная природная зона является особо охраняемой, и прокладывать здесь инженерные сети нельзя», - отметил он.

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