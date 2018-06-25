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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Представители ЕС и Туркменистана обсудили права человека

CA-NEWS (TM) - В Брюсселе 21 июня прошла встреча представителей Евросоюза и Туркменистана по вопросам прав человека. Туркменскую делегацию представляли заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев и омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова. Евросоюз был представлен главой Центральноазиатского Подразделения Европейской службы внешнеполитической деятельности Борисом Ярошевичем (Boris Iarochevitch).

Как сообщается на сайте ЕС, стороны провели конструктивный и открытый обмен по широкому кругу вопросов, включая основные свободы мирных собраний, религии и выражения мнений. Диалог также касался свободы прессы, развития гражданского общества, прав женщин, прав ребенка, прав меньшинств, лиц безгражданства, предотвращения пыток и жестокого обращения. Были также подняты вопросы по индивидуальным делам, включая арестованных или исчезнувших активистов.

ЕС в очередной раз призвал Туркменистан признать проблему насильственных исчезновений и принять меры по ее решению. Представители туркменской стороны предоставили информацию по некоторым кейсам. Подробности не сообщаются.

ЕС также подтверждает важность немедленного признания Туркменистаном проблемы насильственных исчезновений и ожидают того, что власти предпримут эффективные действия по искоренению этой проблемы.

Ожидается, что следующий раунд диалога по правам человека между ЕС и Туркменистаном состоится в Ашхабаде в 2019 году.

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