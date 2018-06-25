Рост консервативных и религиозных идеологий оборачиваются нарушениями прав женщин во всем мире, - ООН

CA-NEWS (CA) - Несмотря на многолетнюю борьбу за права, женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и с серьезными нарушениями их прав, в том числе права на репродуктивное здоровье. Эксперты ООН с тревогой отмечают, что многие достижения прошлых лет сведены на нет, сообщается на сайте международной организации.

Члены Рабочей группы по вопросу о дискриминации женщин бьют тревогу: «Серьезный откат назад в деле защиты прав женщин наблюдаются во всех регионах мира. Это происходит в условиях роста фундаментализма и консервативных идеологий», - говорится в докладе Рабочей группы. Сегодня этот документ был представлен на рассмотрение членов Совета ООН по правам человека.

«Ни одно общество не должно мириться с позорной практикой полигамии, детских браков, калечащих операций на женских половых органах, с так называемыми «убийствами в защиту чести» и уголовным наказанием женщин за «ненадлежащее» сексуальное поведение или реализацию своего права на репродуктивное здоровье», - заявили члены Рабочей группы.

В их докладе отмечается, что ежедневно более 800 женщин умирают во время беременности и родов. Примерно в 50 странах женщины сталкиваются с ограничениями права на аборт. Рабочая группа документально доказала, что сегодня политизированные, религиозные и консервативные движения во многих странах пытаются обратить вспять достигнутый прогресс в деле защиты прав женщин. В нескольких странах предпринимались попытки установить полный запрет на аборт даже в тех случаях, когда беременность угрожает жизни женщины.

На сегодняшний день 225 млн женщин не имеют доступа к необходимым современным средствам контрацепции, что часто приводит к незапланированной беременности, которая является одной из самых распространенных причин смертности девочек в развивающихся странах.

«Такое положение дел недопустимо и не должно восприниматься как обыденное явление», - подчеркнули правозащитники.

Они отметили, что, спустя 40 лет после принятия Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, удалось добиться огромного прогресса, однако ни одна страна мира не смогла достичь полного гендерного равенства.

Эксперты ООН напоминают, что за последние несколько десятилетий общество значительно продвинулось на пути устранения гендерного разрыва в области образования. В XX веке практически повсеместно было реализовано право женщин на участие в голосовании. Менее чем через два десятилетия после проведения в Пекине исторической четвертой Всемирной конференции по положению женщин показатель представленности женщин в политической жизни в среднем по миру удвоился. Право женщин и девочек на равенство в семье было закреплено в международном праве.

В некоторых странах удалось покончить с гендерными стереотипами и неравным распределением ролей и обязанностей в семье. Многие страны разработали законы, устанавливающие уголовную ответственность за бытовое насилие.

Несмотря на все эти успехи, дискриминация в отношении женщин и безнаказанность в связи с нарушениями прав женщин сохраняются во всех регионах мира. «В условиях роста авторитаризма в системе политического управления, экономических кризисов и резкого обострения неравенства и политизации традиционных религий права женщин ущемляются все в большей степени», - заявили эксперты. Они призвали сохранить достижения прошлых лет и безотлагательно предпринять шаги по продвижению подлинного гендерного равенства.