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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На свадьбе в Грузии отравились около 100 человек

CA-NEWS (CA) - Около 100 человек, в том числе дети, попали в больницы с симптомами острого отравления после празднования свадьбы на минувшей неделе в грузинском Батуми, сообщает телеканал Rustavi2.

Часть пострадавших остается в больницах. Медики после взятия проб обнаружили в еде из ресторана бактерии сальмонеллы, в заведении отрицают причастность к отравлению.

По словам директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения.

Участники застолья считают, что причиной отравления стала некачественная еда в банкетном зале «Кахабери». В администрации банкетного зала отвергают обвинение.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Пострадавшие намерены подать в суд на администрацию банкетного зала.

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