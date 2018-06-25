На свадьбе в Грузии отравились около 100 человек

CA-NEWS (CA) - Около 100 человек, в том числе дети, попали в больницы с симптомами острого отравления после празднования свадьбы на минувшей неделе в грузинском Батуми, сообщает телеканал Rustavi2.

Часть пострадавших остается в больницах. Медики после взятия проб обнаружили в еде из ресторана бактерии сальмонеллы, в заведении отрицают причастность к отравлению.

По словам директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения.

Участники застолья считают, что причиной отравления стала некачественная еда в банкетном зале «Кахабери». В администрации банкетного зала отвергают обвинение.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Пострадавшие намерены подать в суд на администрацию банкетного зала.