На свадьбе в Грузии отравились около 100 человек

- Азия и мир, происшествия
- 17:09, 25 июня 2018
- Просмотров: 984
CA-NEWS (CA) - Около 100 человек, в том числе дети, попали в больницы с симптомами острого отравления после празднования свадьбы на минувшей неделе в грузинском Батуми, сообщает телеканал Rustavi2.
Часть пострадавших остается в больницах. Медики после взятия проб обнаружили в еде из ресторана бактерии сальмонеллы, в заведении отрицают причастность к отравлению.
По словам директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения.
Участники застолья считают, что причиной отравления стала некачественная еда в банкетном зале «Кахабери». В администрации банкетного зала отвергают обвинение.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Пострадавшие намерены подать в суд на администрацию банкетного зала.