В Согдийской области Таджикистана обнаружено около 90 кг наркотиков

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники управления агентства по контролю за наркотиками(АКН) по Согдийской области изъяли более 87 кг наркотиков в местечке Чойрухдарон.

Дежурный управления АКН в беседе с Радио Озоди сказал, что изъятый наркотик представляет собой 87 кг 500 граммов каннабиса и был обнаружен на территории джамоата Чойрухдарон города Гулистон.

По его словам, после обнаружения такого количества наркотиков следователями агентства возбуждено уголовное дело статье 200-й, части 4-й «Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ сцелью сбыта. До настоящего время личность преступников нами не установлена, следствие по данному делу продолжается», - отметил дежурный АКН.

Контрабандисты наркотиков постоянно ищут новые способы переправки наркотиков. Уже были случаи, когда наркотики пытались перевозить в ядрах орехов, в капусте, при помощи дронов. В музее, созданном сотрудниками АКН, представлены самые разные способы транспортировки наркотиков, выявленных правоохранительными органами. Здесь и теннисный мяч, внутри которого злоумышленники пытались спрятать наркотики, и тюбик зубной пасты, который был использован в тех же целях, и полые подошвы обуви, наиболее часто используемые преступниками для контрабанды малых партий наркотиков.

В музее АКН есть и экспонат в виде шахматных фигур, внутри которых контрабандисты также пытались спрятать и провезти через границу наркотики.

Таджикистан, имеющий протяженную границу с Афганистаном, находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел, в ежегодном обзоре о наркоситуации в Таджикистане, написал, что в последнее время наркопреступники стали широко использовать возможности интернета и социальных сетей.

В соответствии со статистическими данными, ежегодно в Таджикистане выявляется от 800 до одной тысячи наркопреступлений, из незаконного оборота изымается до 7 тонн наркотических веществ.