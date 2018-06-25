Перед военным судом Таджикистана предстанут двое сотрудников военкомата за принудительный призыв на службу

CA-NEWS (TJ) - Военная прокуратура Хатлонской области расследует факт принудительного призыва молодого учителя одной из школ Вахшского района Ш. С, но при этом заявила, что он должен отдать свой долг родине, передает Радио Озоди.

Военная прокуратура Хатлона возбудила уголовное дело в отношении двух сотрудников военного комиссариата Вахшского района за применение «облавы» в отношении молодого учителя. В прокуратуре 23 июня сообщили, что сотрудники комиссариата грубо нарушили порядок призыва в армию, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 391 (Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий) УК РТ. Эта статья предполагает выплату штрафа или лишение свободы на срок до 5 лет.

Вместе с тем, в прокуратуре сообщили, что Ш. С. подлежит прохождению срочной службы в рядах вооруженных сил страны.

Ранее родные молодого учителя после «облавы» написали жалобу в военную прокуратуру. Г.Ходжаева, директор школы, рассказала, что сотрудники военного комиссариата зашли в школу и увели с собой 19-летнего учителя истории Ш.С, прервав школьный урок.

Жалобы на «облаву» появляются во время каждой призывной кампании. Но редки случаи, когда сотрудников военного комиссариата привлекают за это к ответственности.

Большинство молодых людей в Таджикистане по-прежнему не хотят служить в армии, и главная причина – дедовщина, переходящая порой все человеческие рамки, говорят правозащитники. В последние годы сообщалось о нескольких случаях жестокого избиения солдат срочной службы сослуживцами. Некоторые из них привели к гибели военнослужащих. Несколько уголовных дел, возбужденных после этих случаев, были рассмотрены военными судами.