Переговоры между властями Афганистана и «Талибаном» пройдут 28 июня в Баку

CA-NEWS (CA) - Мирные переговоры между властями Афганистана и радикальным движением «Талибан» пройдут 28 июня в Баку, сообщило в понедельник агентство АПА со ссылкой на дипломатический источник.

В ходе встречи будут проведены мирные переговоры между официальными лицами Афганистана и «Талибаном». Афганистан на заседании представит заместитель министра иностранных дел Хикмат Халил Карзай.

«Талибан» пришлет на встречу своих представителей, отмечает агентство.

Движение «Талибан» вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. В субботу власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. «Талибан», в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.