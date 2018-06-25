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  25 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Узбекистана умерла в ДТП на трассе в Туркестанской области Казахстана

CA-NEWS (UZ) - В ДВД области началось досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором скончались три человека, передает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, на 733 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез легковой автомобиль Mazda въехал в заднюю часть микроавтобуса SsangYong.

«В результате ДТП на месте погибли трое: водитель Mazda и две женщины, одна из которых гражданка Республики Узбекистан, а также 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, из них 6 граждан Республики Узбекистан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД по статье «Нарушение правил дорожно-транспортного происшествия и эксплуатации транспортными средствами». Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование»,- сообщили в ведомстве.


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