Гражданка Узбекистана умерла в ДТП на трассе в Туркестанской области Казахстана

CA-NEWS (UZ) - В ДВД области началось досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором скончались три человека, передает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, на 733 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез легковой автомобиль Mazda въехал в заднюю часть микроавтобуса SsangYong.

«В результате ДТП на месте погибли трое: водитель Mazda и две женщины, одна из которых гражданка Республики Узбекистан, а также 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, из них 6 граждан Республики Узбекистан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД по статье «Нарушение правил дорожно-транспортного происшествия и эксплуатации транспортными средствами». Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование»,- сообщили в ведомстве.