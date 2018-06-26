АБР выделит $300 млн для поддержки экономических реформ в Узбекистане

- Узбекистан, экономика
- 12:46, 26 июня 2018
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- Обновлено: 14:11, 26 июня 2018
CA-NEWS (UZ) - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил заём на сумму $300 млн. для улучшения экономического управления в Узбекистане.
Новый заём будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и высокому уровню экономического роста в стране, отметили в представительстве АБР в Узбекистане.
“В Узбекистане в настоящее время проводятся важнейшие экономические реформы, благодаря которым будет обеспечен дальнейший инклюзивный и всеобъемлющий рост экономики,” – сказал главный специалист по государственному управлению Департамента Центральной и Западной Азии АБР Хиранья Мухопадхай.
В рамках проекта планируется улучшение доступа к банковскому финансированию посредством укрепления банковского надзора и финансового посредничества для организации конкурентоспособного финансирования операций финансового сектора.Кроме займа, АБР также предоставит техническое содействие в размере $1 млн. для укрепления потенциала правительства в реализации реформ.
Всемирный банк предоставит $500 млн. долл. США в качестве софинансирования данной программы.