Стала известна основная версия крушения поезда в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек озвучил основную версию схода 8 вагонов пассажирского поезда с путей в Жамбылской области.

По его словам, основная версия, рассматриваемая комиссией, состояние железнодорожных путей.

«Есть вопросы к качеству ремонта, который был проведен весной, к ежедневному осмотру, содержанию этого пути», - сообщил он журналистам.