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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Стала известна основная версия крушения поезда в Жамбылской области
Предыстория: Комиссия по расследованию ЧП с поездом в Казахстане, приведшего к гибели подростка, намерена завершить работу до конца июня

CA-NEWS (KZ) - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек озвучил основную версию схода 8 вагонов пассажирского поезда с путей в Жамбылской области.

По его словам, основная версия, рассматриваемая комиссией, состояние железнодорожных путей.

«Есть вопросы к качеству ремонта, который был проведен весной, к ежедневному осмотру, содержанию этого пути», - сообщил он журналистам.

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