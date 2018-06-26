В Ташкенте скончался актер Хусан Шарипов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, 26 июня, на 81-м году жизни, ушел из жизни легендарный узбекский актер, Народный артист Узбекистана - Хусан Артыкович Шарипов.

Хусан Шарипов родился 27 июля 1937 года в Ташкенте.

В 1963 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт (актёр музыкальной драмы).

В 1959-1991 года - актер Театра им. Мукими, в 1986-1987 - был директором этого театра. В 1995-1997 - председатель союза театральных деятелей Узбекистана.

Снялся в более чем 20 фильмах.

Росток (2015)

Трясогузка | Jiblajibon (2011)

Я хочу (1997)

Бомба (1995)

Маклер (1992

Бедные люди (1992)

Алиф Лейла (1992)

По закону джунглей (1991)

Тайное путешествие эмира (1990)

Невероятный случай (1989)

Восточная плутовка (1989)

Кодекс молчания (1989

Шок (1988)

По второму кругу (1987)

Алмазный пояс (ТВ, 1986)

Верните бабушку (1986)

Последняя инспекция (ТВ, 1985)

Невеста из Вуадиля (1984)

Бабушка-генерал (1982)

Дуэль под чинарой (1979)

Ясные ключи (1978 )

Отрывок из фильма Али Хамраева "Невеста из Вуадиля". Узбекфильм. 1984.