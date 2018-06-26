РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте скончался актер Хусан Шарипов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, 26 июня, на 81-м году жизни, ушел из жизни легендарный узбекский актер, Народный артист Узбекистана - Хусан Артыкович Шарипов.

Хусан Шарипов родился 27 июля 1937 года в Ташкенте.
В 1963 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт (актёр музыкальной драмы).
В 1959-1991 года - актер Театра им. Мукими, в 1986-1987 - был директором этого театра. В 1995-1997 - председатель союза театральных деятелей Узбекистана.
Снялся в более чем 20 фильмах.

Росток (2015)
Трясогузка | Jiblajibon (2011)
Я хочу (1997)
Бомба (1995)
Маклер (1992
Бедные люди (1992)
Алиф Лейла (1992)
По закону джунглей (1991)
Тайное путешествие эмира (1990)
Невероятный случай (1989)
Восточная плутовка (1989)
Кодекс молчания (1989
Шок (1988)
По второму кругу (1987)
Алмазный пояс (ТВ, 1986)
Верните бабушку (1986)
Последняя инспекция (ТВ, 1985)
Невеста из Вуадиля (1984)
Бабушка-генерал (1982)
Дуэль под чинарой (1979)
Ясные ключи (1978 )

Отрывок из фильма Али Хамраева "Невеста из Вуадиля". Узбекфильм. 1984.

print
  • АБР выделил $6,5 млн на управление водными ресурсами реки Пяндж в Таджикистане
  • В Узбекистане задержан сотрудник НБУ, укравший у банка $270 тыс.
  • Эмомали Рахмон поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×