В Коканде власти "прикрыли" наготу фреске на здании театра

CA-NEWS (UZ) - В городе Коканде в Ферганской области Узбекистана переделали фреску с изображением полуобнаженных женщин-ангелов, нарисованную на стене городского театра. В Министерстве культуры данное событие назвали актом вандализма и создали спецкомиссию для ее изучения, передает centralasian.org.

Как говорит искусствовед из Ташкента Акмаль Ризаев, фреска, на которой изображены полуобнаженные женщины-ангелы, была нарисована на стене Кокандского городского театра. По его словам, городские власти посчитали, что произведение искусства «противоречит нормам ислама». После чего неизвестный художник дорисовал одежду и вуаль, прикрывающие обнаженные тела и лица персонажей фрески.

– Кроме того, они нарисовали кокандские тюбетейки и чапаны историческим персонажам в образе советских солдат. Часть фрески, на которой изображен поэт Хамза Хакимзаде Ниязи, перекрыта гипсокартоном, – говорит Акмаль Ризаев.

По его словам, фреску на стене городского театра в спешке переделали перед приездом в город президента Шавката Мирзиёева в июне 2017 года. "Переделать фреску приказал тогдашний глава Коканда Рахматали Джалилов, который был снят с должности весной этого года. Он посчитал, что фреска противоречит нормам ислама и менталитету нашего народа", – говорит искусствовед.

Художник Бахадыр Джалолов, являющийся автором данной фрески, назвал данное событие «варварством».

– Я еще жив, я ведь не умер! Зачем они переделали мое произведение? Я так понимаю, что теперь в нашей стране религиозным невежеством начали заниматься чиновники. Эти невежды, посчитавшие фреску позорной, не знают, что она является частью нашей историей. Я нарисовал фреску, вдохновившись настенными картинами-фресками в музее «Афрасиаб». Наряду с моими картинами они уничтожили витраж и люстры, созданные известным художником Липене. Я напишу президенту об этом вандализме, – заявил художник.

Представительница Министерства культуры Узбекистана Мавлюда Аскарходжаева сообщила, что работами по уничтожению фрески руководил заместитель главы города.

– Данная фреска находится под защитой Министерства культуры Узбекистана. Представители местных властей внесли изменения в произведение искусства по своему усмотрению. Мы осуждаем данные действия властей Коканда. После заключения рабочей комиссии виновные чиновники будут наказаны, – заявила чиновница.