В Амстердаме фургон въехал в здание местной газеты

CA-NEWS (CA) - В Амстердаме белый фургон врезался в здание, где расположена редакция нидерландской газеты De Telegraaf. Информация об этом опубликована на сайте издания.

Aanslag op De Telegraaf: Wij laten ons niet intimideren! https://t.co/4108bKTbLK — De Telegraaf (@telegraaf) 26 июня 2018 г.

Отмечается, что автомобиль врезался в здание на большой скорости, а потом загорелся. Разбиты окна здания, пострадавших или погибших нет. Когда на место прибыла полиция, водителя в фургоне не было.

«Все свидетельствует о том, что это было нападение. Мы не позволим нас запугать», - заявил главный редактор газеты Пол Янсен.

Полиция рассматривает случившееся как целенаправленную атаку. Водителя фургона разыскивают.

De Telegraaf - крупнейшая ежедневная газета Нидерландов.Тираж издания составляет 75 тысяч экземпляров.