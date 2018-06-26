РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Амстердаме фургон въехал в здание местной газеты

CA-NEWS (CA) - В Амстердаме белый фургон врезался в здание, где расположена редакция нидерландской газеты De Telegraaf. Информация об этом опубликована на сайте издания.

Отмечается, что автомобиль врезался в здание на большой скорости, а потом загорелся. Разбиты окна здания, пострадавших или погибших нет. Когда на место прибыла полиция, водителя в фургоне не было.

«Все свидетельствует о том, что это было нападение. Мы не позволим нас запугать», - заявил главный редактор газеты Пол Янсен.

Полиция рассматривает случившееся как целенаправленную атаку. Водителя фургона разыскивают.

De Telegraaf - крупнейшая ежедневная газета Нидерландов.Тираж издания составляет 75 тысяч экземпляров.

print
  • Киберспорт в Казахстане признан видом спорта
  • Радио «Азатлык» рассказало, что о дефиците хлеба в Туркменистане было рассказано на ТВ Узбекистана
  • Путин поручил упростить получение вида на жительство знающим русский язык
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×