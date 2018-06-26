В Амстердаме фургон въехал в здание местной газеты

- Азия и мир, происшествия
- 13:11, 26 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - В Амстердаме белый фургон врезался в здание, где расположена редакция нидерландской газеты De Telegraaf. Информация об этом опубликована на сайте издания.
Aanslag op De Telegraaf: Wij laten ons niet intimideren! https://t.co/4108bKTbLK— De Telegraaf (@telegraaf) 26 июня 2018 г.
Отмечается, что автомобиль врезался в здание на большой скорости, а потом загорелся. Разбиты окна здания, пострадавших или погибших нет. Когда на место прибыла полиция, водителя в фургоне не было.
«Все свидетельствует о том, что это было нападение. Мы не позволим нас запугать», - заявил главный редактор газеты Пол Янсен.
Полиция рассматривает случившееся как целенаправленную атаку. Водителя фургона разыскивают.
De Telegraaf - крупнейшая ежедневная газета Нидерландов.Тираж издания составляет 75 тысяч экземпляров.