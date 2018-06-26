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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане растет количество граждан с онкологическими заболеваниями
Предыстория: В Казахстане на борьбу с онкологией будет выделено $103 млн

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за последние 10 лет отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 9,5% и снижение смертности на 28,5%. Об этом 26 июня на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

По его словам, для онкологических организаций ведомство планирует приобрести оборудование для центрального разведения цитостатиков, что позволит обеспечить эффективное, безопасное и рациональное использование противоопухолевых препаратов.

Кроме того, Минздрав внедряет искусственный интеллект IBM Watson for Oncology в медицину. Данная платформа предоставит онкологам индивидуальные методы лечения на основании доказательной медицины, доступ к онкологической экспертизе и зарубежной медицинской литературе.

Е.Биртанов добавил, что министерство намерено достичь ключевых показателей раннего выявления онкологических заболеваний ведущих стран ОЭСР.

«В первую очередь это увеличение выявления предраковых состояний при скрининге рака шейки матки до 0,6% и колоректального рака до 23% к 2022 году. Во-вторых, планируется увеличение выявления ранних стадий онкологических заболеваний до 33,5%. В частности, ожидается повышение уровня первых стадий рака шейки матки до 65%, рака молочной железы до 45%, колоректального рака 25%. В-третьих, снижение запущенных форм рака до 7,2% и увеличение 5-летней выживаемости онкологических больных до 60%», - сказал министр.

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