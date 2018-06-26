Из-за торговой войны Harley-Davidson объявила о частичном переносе производства в ЕС

CA-NEWS (CA) - Компания Harley-Davidson объявила о плане перенести производство мотоциклов, предназначенных для продажи на европейском рынке, из США в другие страны, сообщает Bloomberg.

На такой шаг Harley-Davidson вынуждена пойти из-за повышения пошлин, о котором власти ЕС объявили 20 июня. ЕС таким образом отреагировал на решение США повысить пошлины на импортные сталь и алюминий. Пошлина, которой облагаются мотоциклы Harley-Davidson, выросли с 6 до 31%, говорится в документе.

«Harley-Davidson ожидает, что эти тарифы приведут к увеличению стоимости в среднем на $2,2 тыс. на каждый мотоцикл, экспортируемый из США в ЕС», — подсчитали в компании.

В пересчете на год повышение приведет к дополнительным затратам в размере от $90 млн до $100 млн, а если эти затраты переложить на дилеров и покупателей, это негативно скажется на бизнесе компании в регионе.

Рынок ЕС — второй по объему и «критически важный» для ​Harley-Davidson, сообщили в компании: в 2017 году европейцы приобрели около 40 тыс. мотоциклов этой марки.

В компании ожидают, что Harley-Davidson ожидает, что наращивание производства за пределами США потребует дополнительных инвестиций и может занять 9–18 месяцев.

Президент США Дональд Трамп, комментируя планы Harley-Davidson перенести часть производства в Европу, заявил, что производитель мотоциклов стала первой американской компанией, которая «размахивает белым флагом».

«Я упорно боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в Евросоюзе, который нанес нам большой урон в торговле, на 151 миллиард долларов», — написал Трамп в твиттере.

Еврокомиссия повысила пошлины на ряд категорий товаров из США в ответ на предпринятое администрацией Дональда Трампа повышение пошлин на импортные алюминий и сталь. Среди них — продукция из алюминия и стали, сельскохозяйственные товары, виски и табак и др. ​Пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно Вашингтон ввел в конце марта.