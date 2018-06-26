Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане держится на отметке 18 манатов

CA-NEWS (TM) - Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане стабилизировался и удерживается на отметке 18–19 манатов, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

29 мая доллары покупали по 25 манатов, в начале июня его цена упала до 18–19.

Напомним, 4 июня сообщалось, что курс доллара на «чёрном рынке» Туркменистана побил новый рекорд. За 1 американский доллар на рынках Дашогузского велаята в понедельник предлагали 29 туркменских манатов.

Центральный банк Туркменистана в начале 2016 года прекратил наличный обмен валюты и установил официальный курс доллара на уровне 3,5 маната, который держится до сегодняшнего дня.