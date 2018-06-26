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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Умер российский поэт Андрей Дементьев

CA-NEWS (CA) - Российский поэт и телеведущий Андрей Дементьев умер, ему было 89 лет. Об этом РБК сообщила его жена Анна Пугач. По ее словам, Дементьев умер утром во вторник.

Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР. В 1981-1992 году был главным редактором журнала «Огонек».

В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

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