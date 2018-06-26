Рейтинг управленческой элиты Казахстана возглавил глава КНБ. Руководитель администрации президента и зять Назарбаева идут следом

CA-NEWS (KZ) - Центр социальных и политических исследований «Стратегия» опубликовал рейтинг управленческой элиты Казахстана за I квартал 2018 года.

Как сообщается на сайте организации, начало года для управленческой элиты ознаменовалось ослаблением оценок. Итоги исследования показали, что в экспертной среде накопилась заметная неудовлетворенность ее работой. При этом опрос подтвердил тренд на снижение оценок: группа управленцев, перешагнувших средний показатель 4 балла из 7 возможных, сократилась с 17 до 10 персон (IV квартал 2017 года). Вместе с тем, если сравнить результаты опросов за несколько лет, то обычно в список элитариев, имеющих оценки выше 4 баллов, входило не менее 20 фамилий.

«Выше среднего»

Так, по итогам опроса экспертов за 3 месяца текущего года сохранили свои лидерские позиции председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов (1 место; 5,38 балла) и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков (2 место; 4,79 балла). При этом в основной пятерке произошла ротация – на третье место выдвинулся председатель президиума Национальной палаты предпринимателей, зять Нурсултана Назарбаева - Тимур Кулибаев (4,69 балла); несколько ухудшил позиции председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов (4 место; 4,67 балла) и на пятом месте посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов (4,58 балла), которого, как отмечают эксперты, «инерция держит на плаву».

С каждым кварталом к пятерке лидеров вплотную приближается аким горада Астаны Асет Исекешев (6 место; 4,43 балла). Если он в конце 2017 года делил 6 место со спикером мажилиса парламента Нурланом Нигматулин ым (7 место; 4,39 балла), то в этот раз он окончательно его опередил. Наибольший акцент эксперты делают на его перспективности: «Эффективный и перспективный управленец нового формата. Активный, открытый, прозрачный. Скорее проведет 20-летие Астаны и пойдет на одну из высоких должностей в правительстве».

Значительно улучшила позицию в рейтинге депутат сената парламента Дарига Назарбаева (с 18 на 8 место; 4,35 балла). Прогресс произошел, прежде всего, из-за очень высокого показателя «перспективности» (2 место) и достаточно высокого показателя «авторитетности» (8 место), по «эффективности» она занимает 17 место.

Самыми стабильными управленцами остаются генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров («одна из самых неудобных фигур для всех групп влияния, но ему не хватает политического веса») и первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин («нет особых сдвигов»). Они заняли 9 место( 4,30 балла) и 10 место (4,03 балла) соответственно.

«Середняки»

В список политиков-управленцев группы с совокупными показателями от 3 до 4 баллов вошло 26 персон. Это число оказалось максимальным по сравнению со всеми рейтингами 2017 года.

Список «середняков» начинается с председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаев а (11 место; 3,97 балла), который за квартал потерял в оценках почти целый балл. При этом, эксперты признают его достаточно высокий уровень авторитетности и перспективности, но не считают его эффективным (18 место). Авторитетность и перспективность спикера Сената в основном опирается на месте его позиции в системе преемственности власти: «Резервный президент в тонусе»; «Много начал выступать. Видимо, напоминает о себе – а вдруг уже пора»

Заметное улучшение рейтинга отмечается у управляющего делами президента Абая Бисембаева (с 18 места поднялся на 13; 3,94 балла). Он оценивается экспертами как эффективный и авторитетный политик, который имеет президентский карт-бланш: «Сидит уверенно, хотя «молва» на его место сватает Джаксыбекова. Но причин ротации особо нет. Президент его держит при себе»; «УДП – это государство в государстве, обеспечивающее деятельность Елбасы».

Несмотря на серьезные потери в оценках (с 4,59 до 3,96) глава правительства Бакытжан Сагинтаев сохраняет свою позицию в рейтинге – 12 место. По мнению экспертов, он недостаточно эффективен: «Не получается координировать работу правительства и обеспечить экономический рост вне нефтяной отрасли».

Обращает на себя внимание, что председатель Верховного суда Жакип Асанов заметно потерял свои позиции в рейтинге. Так, если по итогам 2017 года, он в качестве генерального прокурора находился на 11 месте, то в первом квартале 2018 года – он уже на 17 месте (3,85 балла). По мнению экспертов, главный судья страны не торопится с реформированием и долго приспосабливается к своей новой должности: «Пока не проявил себя. Его реформы в прокуратуре были нестойкими и уже откатываются на предыдущие позиции»; «долго адаптируется».

«Новички»

В исследование первого квартала были включены пять «новичков». При этом в рейтинг возвратились два «опытных» дебютанта.

Вновь оказавшиеся в списке с новыми должностями президента Федерации тенниса РК Булат Утемуратов и президента Федерации волейбола Нуртай Абыкаев пока не подтвердили свои прошлые мощные позиции: они занимают 14 (3,92 балла) и 23 (3,55) строчки рейтинга.

Также в список вошел первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Марлен Ашимбаев. Его рейтинг выше, чем у предшественника – 21 место против 29 места у М.Кул-Мухаммед а.

Новый министр труда и социальной защиты М.Абылкасымова (2,26 балла; 47 место) и председатель Счетного комитета Н.Годунова (2,29 балла; 45 место) пока оказались в списке «аутсайдеров».