Казахстан и Кыргызстан обсудят управление водными ресурсами трансграничной реки Талас

CA-NEWS (KZ) - В Таразе 27 июня состоится международная конференция посвященная первому Протоколу о вододелении по реке Талас между Казахстаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба регионального экологического центра Центральной Азии.

В мероприятии примут участие профильные ведомства и специалисты Казахстана и Кыргызстана, а также международные партнеры по развитию. Мероприятие проводится при поддержке проекта ГЭФ-ПРООН-ЕЭК ООН «Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас».

Участники конференции заслушают доклады и отчеты о текущем положении дел в бассейнах рек Чу и Талас, а также обсудят стратегическую программу дальнейших действий. Кроме того, в рамках конференции представители РЭЦЦА расскажут об успешном опыте водной дипломатии на реке Куркуреусу, говорится в сообщении​.

Куркуреусу (Кыргызское название Куркуроо) - небольшая трансграничная река между Казахстаном и Кыргызстаном, которая обеспечивает поливной водой около 8 тысяч гектаров орошаемых земель.