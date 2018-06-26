В Таджикистане стартует первый чемпионат страны по футболу среди женских команд

CA-NEWS (TJ) - Первый в истории чемпионат Таджикистана по футболу среди женских команд стартует 4 июля и пройдет в два круга, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

В понедельник, 25 июня, в офисе федерации футбола Таджикистана состоялась жеребьевка чемпионата страны среди женских команд. В первом в истории женском чемпионате Таджикистана примут участие шесть команд – «Зебонисо» (Душанбе), «Хатлон» (Бохтар), «Равшан» (Куляб), «Согд» (Худжанд), «Барк Нурек» (Нурек) и «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде).

Первенство, которое пройдет в два круга, где каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде, стартует 4 июля и завершится в сентябре.

Как отметила руководитель отдела женского футбола технического департамента федерации футбола Таджикистана Дилором Нусратуллоева, для участия в чемпионате страны ФФТ приобрела для всех шести команд экипировку, игровую форму (по два комплекта), бутсы и мячи. Также федерация футбола Таджикистана будет оплачивать проезд команд и судейские гонорары.

По словам Нусратуллоевой, чемпионат страны станет этапом подготовки для женских сборных Таджикистана к международным соревнованиям.

В августе женская сборная Таджикистана примет участие в Летних Азиатских играх в Джакарте, в сентябре женская юниорская сборная страны (U-16) возьмет старт в отборочном турнире чемпионата Азии-2019, а в октябре женская молодежная сборная Таджикистана (U-19) вступит в борьбу в отборочном цикле отборочного раунда чемпионата Азии-2019.