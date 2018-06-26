РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане стартует первый чемпионат страны по футболу среди женских команд

CA-NEWS (TJ) - Первый в истории чемпионат Таджикистана по футболу среди женских команд стартует 4 июля и пройдет в два круга, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

В понедельник, 25 июня, в офисе федерации футбола Таджикистана состоялась жеребьевка чемпионата страны среди женских команд. В первом в истории женском чемпионате Таджикистана примут участие шесть команд – «Зебонисо» (Душанбе), «Хатлон» (Бохтар), «Равшан» (Куляб), «Согд» (Худжанд), «Барк Нурек» (Нурек) и «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде).

Первенство, которое пройдет в два круга, где каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде, стартует 4 июля и завершится в сентябре.

Как отметила руководитель отдела женского футбола технического департамента федерации футбола Таджикистана Дилором Нусратуллоева, для участия в чемпионате страны ФФТ приобрела для всех шести команд экипировку, игровую форму (по два комплекта), бутсы и мячи. Также федерация футбола Таджикистана будет оплачивать проезд команд и судейские гонорары.

По словам Нусратуллоевой, чемпионат страны станет этапом подготовки для женских сборных Таджикистана к международным соревнованиям.

В августе женская сборная Таджикистана примет участие в Летних Азиатских играх в Джакарте, в сентябре женская юниорская сборная страны (U-16) возьмет старт в отборочном турнире чемпионата Азии-2019, а в октябре женская молодежная сборная Таджикистана (U-19) вступит в борьбу в отборочном цикле отборочного раунда чемпионата Азии-2019.

print
  • В Ташкенте назначили нового главного имам-хатиба
  • Эмомали Рахмон поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
  • Таджикистан и Япония готовят новую программу сотрудничества
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×