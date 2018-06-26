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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии 22 молодых людей получили стипендии для обучения в Японии

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 26 июня министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар и посол Японии в Монголии Такаока Масато подписали соглашение в форме обмена нотами между правительствами двух стран о реализации проекта «Стипендиальная программа развития людских ресурсов» в Монголии за счет безвозмездной помощи правительства Японии, сообщает Montsame.

В рамках программы молодым монголам предоставляется стипендия для обучения по программам магистратуры и докторантуры в Японии. С подписанием соглашения открылась возможность 22 молодых людей направить в этом году в Японию для продолжения учебы. Общая стоимость программы составляет около $3 млн.

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