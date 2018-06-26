Товарооборот между Монголией и Японией увеличился на 35%

CA-NEWS (MNG) - По данным монгольской национальной торговой палаты товарооборот между Монголией и Японией в первые четыре месяца текущего года увеличился на 35% и составил $152 млн, что частично было обусловлено соглашением о сотрудничестве в области экономики между двумя странами, сообщает Xinhuanet.

Соглашение об экономическом партнерстве между Монголией и Японией было подписано 10 февраля 2015 года в Токио и вступило в силу 7 июня 2016 года с целью расширения торговли и укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Благодаря данному соглашению экспорт из Монголии в Японию в 2017 году увеличился на 124%.