Эмомали Рахмон в Худжанде принял участие в празднике лепешки, меда и абрикоса

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своей поездки по городам и районам Согдийской области сегодня принял участие в празднике лепешки, меда и абрикоса в Худжанде, сообщает пресс-служба главы государства.

На празднике свою продукцию предоставили все города и районы Согда – хлебобулочные изделия, мед, 35 видов абрикосов, произведенных на севере страны.

Затем президент в Худжанде сдал в эксплуатацию два пяти- и шестиэтажные жилые дома, торговый центр, чайхану и детский сад.

Все вышеназванные объекты возведены и оснащены необходимым оборудованием местными бизнесменами. В общей сложности на их строительство потрачено более $4 млн.

В ходе своей рабочей поездки по Таджикистану Эмомали Рахмон также открыл новое здание хирургического и реанимационного отделения Центральной больницы в Шахристане, ознакомился с деятельностью земледельцев торгового кооператива «Шахристон», возведением интенсивного сада в этом хозяйстве, посетил новое общежитие при школе-интернате имени Дододжона Бойматова и открыл дворец культуры.