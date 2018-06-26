Первая группа таджикских паломников отправится в Мекку 6 августа

CA-NEWS (TJ) - Первая группа таджикских паломников, состоящая из 180 человек, 6 августа отправится из Душанбе в Мекку для совершения обряда «хадж».

Об этом «Азия-Плюс» сообщил пресс-секретарь комитета по делам религии Афшин Мукимов. По его словам, прием документов претендентов на совершение «Хадж-2018» на местах завершен, документы переданы в Комитет.

Хадж к святыням ислама будет длиться от 25 до 30 дней. Согласно договоренностям между Таджикистаном и Саудовской Аравией, в этом году таджикских паломников будут обслуживать две авиакомпании – таджикская «Сомон Эйр» и аравийская Flynas. Количество квот для таджикских паломников в этом году тоже не менялось»,- сообщил Мукимов.

Напомним, в 2016 году в Таджикистане было принято решение не включать в квоту лиц младше 40 лет. Таким образом, комитет по делам религии пытался разрешить вопрос с огромной очередью желающих посетить святыни ислама.