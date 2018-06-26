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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин поручил упростить получение вида на жительство знающим русский язык

CA-NEWS (CA) - Президент Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить получение знающими русский язык иностранцами разрешений на временное проживание и вида на жительство. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам прямой линии.

По данным пресс-службы Кремля, президент поручил ведомствам принять меры по упрощению порядка предоставления вида на жительства для иностранцев. Упрощенным порядком смогут воспользоваться иностранные граждане, знающие русский язык и желающие работать в России.

Президент РФ поручил подготовить документ о поправках в законодательство. Предложения должны подготовить до 31 августа 2018 года.

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