В Самарканде невестка жестоко убила свекровь и сбросила тело в канал

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде молодая женщина на почве бытовой ссоры нанесла своей свекрови кухонным ножом несколько ножевых ранений, затем спрятала тело в подвале своего дома и через 6 дней бросила тело в канал «Сияб».

Как сообщается на сайте генпрокуратуры, 24 июня текущего года житель Самарканда М. обратился в городскую прокуратуру с заявлением о том, что его мать Х. 14 июня 2018 года пропала без вести.

По итогам проведённых оперативно-розыскных мероприятий, 24 июня в 23:00 тело Х. со следами убийства найдено в канале «Сияб», протекающем по территории махалли Янгиабад, сообщается на сайте Генпрокуратуры Узбекистана.

В ходе проверки установлено, что 14 июня 2018 года приблизительно в 16:00 часов на почве бытовой ссоры, невестка нанесла своей свекрови несколько ударов кухонным ножом. Затем, завернув тело в полиэтиленовый пакет и ковер, с помощью несовершеннолетнего сына А., спрятала тело в подвале своего дома.

После чего, 19 июня 2018 года Ш. с целью скрыть своё преступление, выбросила орудие преступления кухонный нож и одеяла со следами крови в протекающий по территории города Самарканд канал «Сияб». На следующий день, 20 июня 2018 года, завернув тело Х. в два ковра, с помощью несовершеннолетнего сына А., бросила тело в этот же канал.

25 июня 2018 года прокуратурой города Самарканда в отношении Ш. возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.