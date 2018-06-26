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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иран и Туркменистан договорится вместе бороться с терроризмом и наркотрафиком

CA-NEWS (TM) - Заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хоссейн Золфагари (Hossein Zolfaghari) провел встречу с представителем Туркменистана, передает иранское агентство IRNA.

«Иран и Туркменистан имеют очень хорошие исторические отношения», - сказал Зольфагари, добавив, что президенты двух стран также призвали к углублению таких связей.

Представитель Туркменистана, имя которого издание не уточняет, выразил надежду, что страны продолжат сотрудничество в соответствии с интересами обеих сторон.

«Терроризм уходит корнями в вытеснение террористов из Ирака и Сирии в Афганистан», - рассказал Хоссейн Золфагари. По его словам, торговля наркотиками остается серьезной проблемой для обеих стран.

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