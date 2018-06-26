Жительница Таджикистана, мечтавшая стать учительницей была пожизненно осуждена за членство в ИГ в Багдаде

CA-NEWS (TJ) - Иракский суд в конце прошлого месяца приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек. Одна из них - Нодирабегим Хамза, жительница Зафарабадского района, которая вместе с тремя братьями и матерью предположительно в 2015 году уехала в Ирак, в район, подконтрольный террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), передает Радио Озоди.

Нодирабегим Хамза в 2013 году окончила педагогический колледж Зафарабада и, по словам отца, мечтала стать учительницей начальных классов. «Она у меня мастерицей была. Раньше окончила и курсы швеи-мотористки. Из нее получилась бы модельер национальной и европейской одежды. Но увы, все ее мечты рушились после того, как она вышла замуж и вместе с супругом уехала в Россию», сокрушается ее отец Хамза Турабек. По словам отца, двое его детей – Нодирабегим и Асилбек не по своей воле оказались в Ираке. «Их обманули. Они всегда слушались меня и у них не было злого умысла. Мне очень жалко их».

Хамза Турабек теперь собирается в Багдад. «Хочу навестить дочку… Власти разрешили, скоро получу загранпаспорт и поеду в Казахстан – там есть иракское посольство. Для этой поездки накопил немного денег…», говорит престарелый отец.

Как пройдет встреча с дочерью Нодирабегим, которая находится в багдадской тюрьме и что ей скажет, Хамза Турабек пока не знает.

Хамза Турабеков ранее сказал, что ему известно только о гибели двухсыновей, о судьбе супруги и двух других детей он ничего не знает. «В последний раз они звонили мне в начале 2016 года и с тех пор ни одной весточки», - отметил Турабеков. О том, что Нодирабегим жива, Хамза Турабек узнал только после того, как СМИ сообщили о вердикте иракского суда в отношении четырех таджичек, примкнувших к ИГ.

Умар Карими, иракский журналист, 24 мая в телефонной беседе из Багдада сказал Радио Озоди, что у большинства таджикских женщин, которых он видел в суде, есть маленькие дети. По его словам, четыре осужденные на пожизненное заключение таджички признались -они знали о том, что едут на территорию, подконтрольной ИГ. Остальные утверждали, что приехали в Ирак под давлением своего мужа или спутника, либо из-за угрозы мужа о том, что тот заберет детей с собой в Ирак.

Карими рассказал, что во время судебного заседания судья задает один и тот же вопрос каким образом обвиняемая попала в Ирак. «Так как закон о противодействии терроризму в Ираке очень жесткий, обвиняемым в терроризме грозит не менее 15 лет тюрьмы вплоть до пожизненного заключения, и даже смертная казнь» - отметил журналист.

По его словам, за последние три месяца только в центральном суде по уголовным делам города Багдада вынесены приговоры в отношении 25 граждан Таджикистана, большинство из которых женщины. В Ираке есть и другой суд, который также занимается уголовными делами в отношении иностранцев, но информацией о нем не располагает.

Умар Карими отметил, что большинство таджикских женщин, которые попали под суд, беспомощны и наивны. Им оказывают правовую помощь один адвокат и один переводчик, говорящий на русском, однако заседания суда в их отношении в корне отличаются от заседаний в отношении гражданок России. «У российских гражданок есть свои адвокаты и свои переводчики и дела в их отношении рассматриваются полно и всесторонне», - сказал собеседник.