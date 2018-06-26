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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Верховные суды Узбекистана и России подписали Соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - В Москву прибыла делегация Узбекистана во главе с Председателем Верховного суда Козимджаном Камиловым, сообщило ИА "Жахон".

В первый день визита состоялась встреча членов делегации с Председателем Верховного суда Российской Федерации Вячеславом Лебедевым, в ходе которой обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в судебно-правовой сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями о роли судебной власти в защите прав и интересов граждан, достигнутых результатах в деле реформирования судебно-правовой системы.

По итогам переговоров подписано Соглашение о сотрудничестве между Верховными судами Республики Узбекистан и Российской Федерации.

В программе визита, который продлится до 28 июня, запланированы встречи и ознакомление с деятельностью Арбитражного суда города Москвы, Судебного департамента при Верховном суде РФ, Московского областного суда и другие мероприятия.

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