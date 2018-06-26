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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Instagram оценили в $100 млрд

CA-NEWS (CA) - Аналитики Bloomberg оценили стоимость социальной сети Instagram в $100 млрд. По их мнению, стоимость была бы актуальной в том случае, если бы приложение было самостоятельной компанией.

Шесть лет назад Facebook купил платформу у основателей за $1 млрд.

На протяжении следующих 12 месяцев прибыль соцсети Instagram превысит $10 млрд, платформа привлекает новых пользователей быстрее, чем Facebook, которой принадлежит Instagram, заключил аналитик агентства Джитендра Варал.

Кроме того, у Instagram более молодая аудитория, чем у Facebook, что делает платформу более привлекательной для рекламодателей.

Аналитики посчитали, что, преодолев в июне отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц, платформа удвоит этот показатель за пять лет.

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