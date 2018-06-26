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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане утверждена 21 тысяча терминов на казахском языке

CA-NEWS (KZ) - Министерство культуры и спорта Казахстана утвердило 21 тысячу терминов на казахском языке, сообщил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы 26 июня в сенате.

По его словам, 40,8% слов - собственные термины, а 59,2% – заимствованные и смешанные.

«Во внимание принята не только проблема сохранения чистоты казахского языка, но и определения терминологических принципов и основных задач терминоведения для превращения его в научный язык. Этим занимается республиканская терминологическая комиссия», - сказал глава МКС.

Он отметил, что большая часть терминов, подвергшаяся критике со стороны общественности, не была утверждена.

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