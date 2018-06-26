Более 50% семейств Таджикистана выезжали за рубеж на заработки

CA-NEWS (TJ) - Члены 52 % таджикских семей, по крайней мере, один раз выезжали за рубеж на работу, сообщает ТаджикТА.

Такие данные по результатам соцопросов привела директор исследовательского центра «Шарк» города Душанбе Саодат Олимова на международной экспертной площадке «Свобода передвижения рабочей силы в ЕАЭС как пространство новых возможностей», которая прошла в приграничном российском городе Оренбурге.

Олимова также отметила, что 38% домохозяйств в настоящее время имеют одного или нескольких работников за пределами своей страны.

С учетом транспортной доступности и экономического положения регионов миграция из Горно-Бадахшанской автономной области, как правило, носит долговременный характер (на срок более 2 лет), а из Согдийской, Хатлонской областей и районов республиканского подчинения является сезонной, циркулярной (на 6–10 месяцев в году с возращением на зиму домой). При этом 98% трудовых мигрантов из Таджикистана работают в России.

Вместе с тем, за последнее время режим пребывания таджикских трудовых мигрантов в России ужесточился. Резко выросло число депортаций за нарушения миграционного законодательства. Обратной стороной этого явления стало увеличение доли легальных мигрантов в России до 77 %.

В то же время эксперты отмечают увеличение в РФ числа трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которые имеют преимущества при осуществлении трудовой деятельности по сравнению с гражданами других государств: могут работать без получения разрешений (патентов), сдачи экзаменов на знание государственного языка, вне квот на наем иностранцев, по гражданско-правовым договорам, пользуются правами на учет трудового стажа для целей социального обеспечения, на бесплатное оформление полиса медицинского страхования и др.