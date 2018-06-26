Киберспорт в Казахстане признан видом спорта

CA-NEWS (KZ) - Министерство культуры и спорта Казахстана признало киберспорт видом спорта и аккредитовало профильную федерацию Qazaq Cybersport Federation.

Как сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры, созданное в прошлом году энтузиастами киберспорта республиканское общественное объединение Qazaq Cybersport Federation получило поддержку и признание со стороны МКС.

Федерация создана в качестве ключевого партнера киберспортивного сообщества и государства для консолидации существующих ресурсов казахстанского киберспорта и создания новых возможностей для реализации потенциала киберспортсменов Казахстана на международном уровне.

В настоящее время открыты 9 филиалов: в городах Астана и Алматы, а также Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской и Карагандинской областях, планируется создание филиалов по всей республике.

Официально признанная и получившая аккредитацию федерация теперь может официально представлять страну на международных площадках.

Киберспорт является одним из самых динамично развивающихся новых видов спорта в мире. Растет количество стран, официально признавших киберспорт видом спорта, в числе которых США, Германия, Россия и страны юго-восточной Азии. В октябре 2017 года Международный Олимпийский комитет принял к рассмотрению вопрос признания киберспорта олимпийским видом спорта. Согласно отчетам экспертов, в 2017 году оборот международного рынка киберспорта составил $655 млн, а по прогнозам к 2021 году его оборот превысит $1,6 млрд. Аудитория киберспортивных состязаний за 2017 год выросла на 15% до 165 млн в сравнении с 2016 годом, а к 2021 году зрителями игровых турниров станут порядка 300 млн человек.