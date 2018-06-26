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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Юные монгольские футболисты будут обучаться в Европейской футбольной академии

CA-NEWS (MNG) - Отбор на обучение в Европейской футбольной академии был организован в этом году членами совета тренеров федерации футбола Монголии С.Эрдэнэ-Очиром, Т.Ганболдом и техническим директором Ш.Жаргалсайханом, сообщает Montsame.

Двое молодых парней Б.Ган-Эрдэнэ и Ж.Эрдэнэзолбоо прошли третий по счету отбор юных футболистов для учебы в венгерской футбольной Академии имени Пушкаша.

Юные футболисты отправятся в Венгрию в августе, где их предшественники уже завершили обучение.

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