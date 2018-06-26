Монголия имеет потенциал для вступления в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

CA-NEWS (MNG) - «Геопарк базируется на геологии и ландшафте, следовательно, у Монголии есть полный потенциал для присоединения к Международной программе ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам (МПГГ)», - подчеркнул С.Мунх-Оргил, специалист отдела охраны особо охраняемых природных территорий Министерства окружающей среды и туризма во время презентации которая состоялась сегодня в МИДе, передает Montsame.

«Присоединение к глобальной сети геопарков (GGN) открывает перед Монголией возможности для реализации проектов и программ по поддержке жизнеобеспечения местного населения и привлечения льготных кредитов из-за рубежа», - добавил Мунх-Оргил.

На совещании, проведенном национальной комиссией по делам ЮНЕСКО совместно с секретариатом ЮНЕСКО международной программы, министерством окружающей среды и туризма, министерством горнорудной и тяжелой промышленности и другими соответствующими организациям, рассмотрены передовой опыт глобальной сети геопарков, важные геологические объекты Монголии, а также возможности отражения вопросов геопарка в национальной геологической, экологической и туристической политике и программах.

Специалисты отметили, что геопарк не только сохраняет геологическое наследие, но и нацелен на улучшение жизнидеятельности людей, проживающих в этих районах.

«Монголия намерена присоединиться к этой программе и осуществлять программы в области геонаучных исследований. В приоритетном порядке мы изучаем у экспертов из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Бюро программы ЮНЕСКО опыт по эксплуатации геопарков других стран, способы создания геопарка, а также критерии, которые должны быть выполнены, чтобы вступить в глобальную сеть геопарков. Монголия определила свои важные геологические объекты. В частности, институт палеонтологии академии наук Монголии работает в местности Шар Цав в аймаке Умнугоби в течение последних 10 лет. Если будет доказано, что мы удовлетворили определенные требования, то Монголия начнет деятельность по созданию собственного геопарка, присоединившись к глобальной сети геопарков», - рассказала генеральный секретарь национальной комиссии по делам ЮНЕСКО С.Уянга.

Программа глобальные геопарки ЮНЕСКО, запущенная в 2011 году, направлена на содействие устойчивому развитию на местном уровне путем разработки важных геологических объектов. В настоящий момент, в глобальной сети геопарков ЮНЕСКО насчитывается 140 глобальных парков в 38 странах мира.