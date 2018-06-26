FIFA презентовала официальный мяч стадии плей-офф ЧМ в России

CA-NEWS (CA) - Международная федерация футбола показала мяч плей-офф проходящего в России футбольного турнира, который получил имя Telstar18 Mechta. Это следует из видеоролика, прикрепленного к сообщению официального аккаунта ЧМ-2018 в Twitter.

Мяч имеет обновленный каркас: взятые за основу технологии производства Brazuca, официального мяча ЧМ-2014, усовершенствованы для повышения игровых характеристик мяча. Обновленная форма панелей меча, украшенных пиксельным принтом, и особая текстура поверхности мяча обеспечивают исключительный контроль и износостойкость в любых условиях.

Плей-офф турнира в России стартует 30 июня.