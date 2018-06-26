В Ташкенте назначили нового главного имам-хатиба

CA-NEWS (UZ) - Управление мусульман Узбекистана сообщило о том, что главным имам-хатибом города Ташкента, имам-хатибом соборной мечети «Минор» назначен Шейх Абдулазиз Мансур.

На этом посту он будет работать, не отрываясь от должности заместителя председателя Духовного управления мусульман Узбекистана. Решение было принято на собрание имамов Ташкента в мечети Шейха Зайниддина во вторник, 26 июня.

Напомним, бывший главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов скончался 13 июня текущего года после перенесённого в апреле инсульта. Он занимал этот пост с 1999 года.