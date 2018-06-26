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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте сожгли более 1,6 тонн наркотиков

CA-NEWS (UZ) - Служба госбезопасности Узбекистана уничтожила очередную партию наркотических средств, изъятых правоохранительными органами в ходе борьбы с наркобизнесом.

Акция была приурочена «Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом», который ежегодно отмечается 26 июня.

В Ташкенте в рамках акции 26 июня уничтожено 1 тонна 605 кг 738 гр наркотических средств, в том числе 15,6 кг героина, 1 тонна 1,6 кг опия, 98,7 кг гашиша, 406,2 кг марихуаны, 55,6 кг кукнара, свыше 1,4 гр новых психоактивных веществ, а также 27,4 кг каннабиса и большое количесто наркотических средств в виде таблеток и растворов.

В прошлом году Служба государственной безопасности Узбекистана уничтожила 2 тонны 4,5 кг наркотиков, изъятых правоохранительными органами.

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