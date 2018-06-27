Президент Узбекистана раскритиковал коррупцию в сфере автомобильной промышленности

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня подверг резкой критике укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления сферой автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.

26 июня Мирзиёев провел совещание, посвященное обеспечению намеченных на текущий год производственных и экспортных показателей в автомобильной промышленности и определению перспектив развития сферы.

Отмечалось, что автомобильная промышленность занимает важное место в экономике страны, однако в последнее время снизились объемы производства и экспорта. Подверглось критике укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления в сфере.

В системе акционерной компании “Узавтосаноат” много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по снижению себестоимости.

Глава государства дал указания по снижению себестоимости продукции автомобилестроения, повышению уровня локализации, сокращению объема импорта, а также совершенствования системы производства и реализации автомобилей на внутреннем и внешнем рынках.

В Узбекистане ежегодно производится примерно 250 тыс. автомобилей.